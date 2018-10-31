16:11 31.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ДТП под Тернополем легковушку разорвало пополам - ФОТО

В Тернопольской области ранно утром, 31 октября, автомобиль на большой скорости влетел в бетонное ограждение, вследствие чего его розорвало пополам.

В ДТП под Тернополем легковушку разорвало пополам - ФОТО

Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области. 

Как отмечается, автопроисшествие случилось на дороге в обход города Тернополь в четыре часов утра. Там на мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожной обстановки, после чего занесло и врезался в бетонное ограждение. На момент аварии в салоне находился только водитель.

"Удар был настолько сильный, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье выбросило из салона вообще", - отметили сотрудники правоохранительных органов.



При этом правоохранители уточнили, что сам водитель жуткого ДТП  остался жив.

По предварительной информации, мужчина 1957 года рождения получил телесные повреждения – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы. В настоящее время угрозы его жизни нет.  Медики у пострадавшего взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Сейчас устанавливаются все детали аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве, на проспекте Степана Бандеры мотоциклист попал под колеса водителя такси.


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