В ДТП под Тернополем легковушку разорвало пополам - ФОТО

Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Как отмечается, автопроисшествие случилось на дороге в обход города Тернополь в четыре часов утра. Там на мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожной обстановки, после чего занесло и врезался в бетонное ограждение. На момент аварии в салоне находился только водитель.

"Удар был настолько сильный, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье выбросило из салона вообще", - отметили сотрудники правоохранительных органов.





При этом правоохранители уточнили, что сам водитель жуткого ДТП остался жив.

По предварительной информации, мужчина 1957 года рождения получил телесные повреждения – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы. В настоящее время угрозы его жизни нет. Медики у пострадавшего взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Сейчас устанавливаются все детали аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве, на проспекте Степана Бандеры мотоциклист попал под колеса водителя такси.