12:33 31.10.2018 | Происшествия | Новости
100206845:Polishuk

В Архангельске прогремел взрыв, пострадали три человека

В российском Архангельске в среду утром, 31 октября, возле входа в здание УФСБ по области прогремел взрыв.

В Архангельске прогремел взрыв, пострадали три человека

В результате инцидента погиб один человек. Еще трое получили ранения.

Как сообщил журналистам губернатор Поморья Игорь Орлов, сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.

При этом, по его словам, преступление произошло внутри здания. В настоящее время рано давать оценки, однако мы максимально исключим слухи и провокации, - пояснил Орлрв, добавив, что приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется, - отметил губернатор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 31 октября, в Афганистане прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли семь человек. По предварительным данным еще пять человек получили ранения. Как сообщает местное издание Tolo News, взрыв произошел возле тюрьмы Пули-Чархи. Тут взорвался во время движения автомобиль, перевозивший сотрудников тюрьмы. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.


Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз нервничает и недоумевает, кто займет место Меркель Украина экспортировала товаров на сумму боле 30 млрд долларов Рева заверил, что субсидии выгоднее, чем дотации "Нафтогаза" Известные бренды откажутся от использования пластика
Фоторепортаж
В работе выставки приняли участие 346 компаний
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив