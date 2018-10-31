В Архангельске прогремел взрыв, пострадали три человека

В результате инцидента погиб один человек. Еще трое получили ранения.

Как сообщил журналистам губернатор Поморья Игорь Орлов, сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.

При этом, по его словам, преступление произошло внутри здания. В настоящее время рано давать оценки, однако мы максимально исключим слухи и провокации, - пояснил Орлрв, добавив, что приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется, - отметил губернатор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 31 октября, в Афганистане прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли семь человек. По предварительным данным еще пять человек получили ранения. Как сообщает местное издание Tolo News, взрыв произошел возле тюрьмы Пули-Чархи. Тут взорвался во время движения автомобиль, перевозивший сотрудников тюрьмы. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.