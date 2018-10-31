08:59 31.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли

В среду утром, 31 октября, в Афганистане прогремел мощный взрыв.

В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли

В результате инцидента погибли семь человек. По предварительным данным еще пять человек получили ранения. Как сообщает местное издание Tolo News, взрыв произошел возле тюрьмы Пули-Чархи.

Тут взорвался во время движения автомобиль, перевозивший сотрудников тюрьмы. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, тюрьма Пули-Чархи является крупнейшей тюрьмой Афганистана, она расположена к востоку от Кабула и начала использоваться в 1979 году.

Как сообщал УРА-Информ, 29 октября террорист-смертник взорвал бомбу у здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив по меньшей мере шесть человек.


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