В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли

В результате инцидента погибли семь человек. По предварительным данным еще пять человек получили ранения. Как сообщает местное издание Tolo News, взрыв произошел возле тюрьмы Пули-Чархи.

Тут взорвался во время движения автомобиль, перевозивший сотрудников тюрьмы. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, тюрьма Пули-Чархи является крупнейшей тюрьмой Афганистана, она расположена к востоку от Кабула и начала использоваться в 1979 году.

Как сообщал УРА-Информ, 29 октября террорист-смертник взорвал бомбу у здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив по меньшей мере шесть человек.