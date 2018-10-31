17:58 31.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные правоохранители задержали очередного квартирного вора

Столичные оперативники задержали грабителя, который воровал оргтехнику, компьютеры и ноутбуки. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Столичные правоохранители задержали очередного квартирного вора

Мужчину задержали, что называется "на горячем". В квартиру, где преступник собирался провести "чистку", сработала сигнализация. На место происшествия прибыли сотрудники охраны, а затем полиции.

В ходе осмотра содержимого сумок сотрудники уголовного розыска обнаружили два ноутбука, планшет, мобильные телефоны и часы. Происхождение вещей человек объяснить не смог, но впоследствии признался в краже. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили связку ключей, с помощью которых он попал в помещение.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 40-летний киевлянин, ранее судимый за имущественные преступления. Также установлено, что накануне следователи Подольского управления полиции объявили мужу о подозрении за аналогичное преступление.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе столицы  полиция задержала банду из четырех человек, которые пытались сбежать с места преступления. Злоумышленников арестовали при попытке ограбления квартир.


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