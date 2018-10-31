19:37 31.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Николаевские спасатели провели операцию по извлечению мужчины из канализационного коллектора

В Николаевской области в заброшенном канализационном люке застрял местный житель. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

Николаевские спасатели провели операцию по извлечению мужчины из канализационного коллектора

На место происшествия спасателей вызвала местная жительница, которая услышала крики о помощи во время прогулки с собакой. Для оказания помощи направлено дежурное отделение 21 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Прибыв на место происшествия сотрудники ГСЧС принялись при помощи специального оборудования выволакивать пострадавшего из коллектора. 

В ходе спасательной операции участвовало 4 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Днепра ребенок провалился в коллектор


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