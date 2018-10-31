Николаевские спасатели провели операцию по извлечению мужчины из канализационного коллектора

На место происшествия спасателей вызвала местная жительница, которая услышала крики о помощи во время прогулки с собакой. Для оказания помощи направлено дежурное отделение 21 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Прибыв на место происшествия сотрудники ГСЧС принялись при помощи специального оборудования выволакивать пострадавшего из коллектора.

В ходе спасательной операции участвовало 4 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Днепра ребенок провалился в коллектор.