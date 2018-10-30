09:59 30.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Тунисе женщина взорвала себя, 15 человек пострадали - ФОТО

В центре столицы Туниса во вторник, 30 октября, 30-летняя женщина совершила террористический взрыв.

В Тунисе женщина взорвала себя, 15 человек пострадали - ФОТО

Она подозвала себя в результате чего пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова очевидцев, взрыв прогремел на центральной улице Туниса возле знакового муниципального театра и французского посольства.

При этом восемь из пострадавших являются полицейскими. На данный момент о погибших не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из сел Пустомытовского района Львовской области в понедельник вечером, 29 октября мужчина с гранатой в руках грозился взорвать частный дом. Полиция вовремя задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый, а в доме находилась его жена и семья.


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