В Тунисе женщина взорвала себя, 15 человек пострадали - ФОТО

Она подозвала себя в результате чего пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова очевидцев, взрыв прогремел на центральной улице Туниса возле знакового муниципального театра и французского посольства.

При этом восемь из пострадавших являются полицейскими. На данный момент о погибших не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из сел Пустомытовского района Львовской области в понедельник вечером, 29 октября мужчина с гранатой в руках грозился взорвать частный дом. Полиция вовремя задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый, а в доме находилась его жена и семья.