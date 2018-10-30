В США застрелили известного музыканта

Об этом сообщила местная полиция.

Стрельба произошла ночью, 29 октября, у ресторана Waffle House. Тем не менее, достоверной информации об условиях смерти рэпера неизвестно. Некоторые американские СМИ сообщают, что он был найден убитый в своей квартире. На данный момент полиция лишь подтвердила факт его смерти.

Young Greatness наиболее известный по треком Moolah, который был выпущен в 2015 году. Композиция попала в чарт Billboard Hot 100, а клип на песню набрал на YouTube более 30 миллионов просмотров. Через год Джонс выпустил ремикс с участием Lil Wayne и Yo Gotti.

В результате убийства полиция начала расследование. Известно, что сейчас осуществляется поиск двух подозреваемых.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", популярный американский журнал Forbes обьявил самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей 2018 года. Список с наиболее высоким заработком возглавил рэпер Шон Картер, выступающий под псевдонимом Jay-Z.