В Нигерии военные расстреляли митинг

Об этом сообщает одно из международных изданий.

В Абудже на митинг вышли мусульманы-шииты, которые требовали освобождения своего религиозного лидера Ибрагима Закзаки, который с декабря 2015 года находится за решеткой. Участие в митинге приняли сотни членов Исламского движения Нигерии.

Известно, что конфликт был спровоцирован. Митингующие кидали в военных камни. В ответ военные начали стрельбу. Также военные использовали против сторонников ИдН слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали четверо гражданских. Среди военных пострадавших нет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Нигерии в городе Касуван-Маганов штата Кадуна произошла массовая драка между представителями мусульманской и христианской религий.