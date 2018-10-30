13:02 30.10.2018 | Происшествия | Новости
100206762:di

В Нигерии военные расстреляли митинг

Военные Нигерии в столице страны, Абудже, открыли огонь по колонне митингующих мусульман-шиитов.

В Нигерии военные расстреляли митинг

Об этом сообщает одно из  международных изданий.

В Абудже на митинг вышли мусульманы-шииты,  которые требовали освобождения своего религиозного лидера Ибрагима Закзаки, который с декабря 2015 года находится за решеткой. Участие в митинге приняли сотни членов Исламского движения Нигерии.

Известно, что конфликт был спровоцирован. Митингующие кидали в военных камни. В ответ военные начали стрельбу.  Также военные использовали против сторонников ИдН слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали четверо гражданских. Среди военных пострадавших нет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Нигерии в городе Касуван-Маганов штата Кадуна произошла массовая драка между представителями мусульманской и христианской религий. 


Поделиться
Читайте также:
 
СБУ открыло дело против руководства "Украэроруха" График экспресса Киев-Борисполь может измениться Возле берегов Греции произошло мощное землетрясение Кабмин намерен ввести пеню для работодателя за задержку зарплаты
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив