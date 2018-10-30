08:59 30.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Мурманске затонул плавучий док российского авианосца "Адмирал Кузнецов"

В ночь на вторник, 30 октября, в российском Мурманске затонул плавучий док ПД-50.

В Мурманске затонул плавучий док российского авианосца

Там ремонтировался российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Док полностью затонул, а в результате инцидента пострадали четыре человека.

Как сообщает российское агентство ТАСС, пострадавших доставили в больницу. Начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев уточнил, что они получили переохлаждение. Один человек госпитализирован с травмой брюшной полости.

Сейчас крейсер буксируют на другой судоремонтный завод в микрорайоне Роста в Мурманске, осмотром затонувшего плавдока займутся водолазы Северного флота.

Причина инцидента устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира по версии издания Business Insider. Корабль занял второе место, уступив китайскому авианосцу "Ляонин", который является модернизированной версией советского авианесущего крейсера "Варяг".


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