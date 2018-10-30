07:59 30.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области мужчина с гранатой угрожал взорвать дом

В одном из сел Пустомытовского района Львовской области в понедельник вечером, 29 октября, мужчина с гранатой в руках грозился взорвать частный дом.

В Львовской области мужчина с гранатой угрожал взорвать дом

Полиция вовремя задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый, а в доме находилась его жена и семья.

Как сообщила на своей страничке Facebook пресс-секретарь Национальной полиции области Светлана Добровольская, после шести часов вечера в полиция позвонили соседи. Они рассказали, что 53-летний местный житель угрожает взорвать в дом с людьми.

На место происшествия прибыли руководство Главного управления Национальной полиции во Львовской области, следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции, взрывотехники и спецназовцы корда. Однако мужчина не шел ни на какие переговоры и угрожал дальше. Правоохранителям пришлось ввести спецоперацию "Гром" и брать дом штурмом.

К счастью, никто в доме не пострадал, а мужчина был задержан. Сейчас полиция устанавливает происхождение гранаты РГД-5, а задержанному суд изберет меру пресечения.

По факту открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник поздно вечером, 29 октября, в Киеве на одной из станций техобслуживания произошел пожар. К счастью, никто из людей не пострадал, однако полностью сгорели два автомобиля. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на проспекте Науки.


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