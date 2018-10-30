18:30 30.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Израиле в ДТП погибли восемь человек, из них шестеро детей - ВИДЕО

Во вторник, 30 октября, на юге Израиля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли восемь человек. Среди погибших шестеро – дети.

В Израиле в ДТП погибли восемь человек, из них шестеро детей - ВИДЕО

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Как отмечается, микроавтобус и внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулись лоб в лоб на дороге в районе курортного города Эйн-Бокек на побережье Мертвого моря.

В микроавтобусе на момент аварии находились восемь человек. К сожалению, в результате столкновения транспортное средство загорелось, поэтому шансов выжить при таких обстоятельствах ни у кого не оставалось. Все погибли.

В свою очередь пассажиры Toyota — 52-летняя женщина и 12-летняя девочка получили травмы средней тяжести, водитель отделался легкими травмами.

Стоит добавить, что сотрудники правоохранительных органов после ДТП перекрыли местное шоссе в районе Эйн-Бокека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский композитор Владимир Бородин трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 52 года.


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