В Израиле в ДТП погибли восемь человек, из них шестеро детей - ВИДЕО

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Как отмечается, микроавтобус и внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулись лоб в лоб на дороге в районе курортного города Эйн-Бокек на побережье Мертвого моря.

В микроавтобусе на момент аварии находились восемь человек. К сожалению, в результате столкновения транспортное средство загорелось, поэтому шансов выжить при таких обстоятельствах ни у кого не оставалось. Все погибли.

В свою очередь пассажиры Toyota — 52-летняя женщина и 12-летняя девочка получили травмы средней тяжести, водитель отделался легкими травмами.

Стоит добавить, что сотрудники правоохранительных органов после ДТП перекрыли местное шоссе в районе Эйн-Бокека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский композитор Владимир Бородин трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 52 года.