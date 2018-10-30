В Италии непогода убила девять человек

По состоянию на утро вторника, 30 октября, девять челове уже погибли, один человек считается пропавшим без вести. Как сообщает агентство ANSA, в результате наводнения пострадали десятки людей, в том числе - спасатели.

Основной причиной травм людей является падение деревьев. По информации агентства, чрезвычайные службы получили около 3500 сообщений от жителей об упавших или опасных деревьях.

При этом Венеция фактически ушла под воду. Туристический город оказался на три четверти затопленным в результате серьезного подъема уровня воды. В то же время в провинции Беллуно 110 тысяч человек остались без света. Там зафиксировали оползни.

В Трентино из-за оползней несколько населенных пунктов оказались в изоляции. В Генуе шторм вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта. Аэропорт Генуи закрыли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ливни и сильный ветер в понедельник накрыли почти весь Апеннинский полуостров. В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд достопримечательностей, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум.