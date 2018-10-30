11:06 30.10.2018 | Происшествия | Новости
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В ДТП погиб известный российский композитор

Известный российский композитор Владимир Бородин трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 52 года.

В ДТП погиб известный российский композитор

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил музыкант группы "Мираж" Алексей Горбашов.

По данным СМИ, авария произошла в Солнечногорском районе Подмосковья. Бородин возвращался из аэропорта, где встречал сына и его жену. В результате ДТП композитор погиб на месте. Похоронят композитора на кладбище города Домодедово. Дата и время прощания пока не известны. Сын и невестка автора в результате выжили. Но на данный момент находятся находятся в тяжелом состоянии в больнице.   

Владимир Бородин - автор таких хитов, как "Поздний вечер в Сорренто" (исполняет Алексей Глызин), "Крылья" (Анжелика Агурбаш), "До станции Зима" (Григорий Лепс), "Слезы на ладонях" (Татьяна Буланова), "Ангел-хранитель" (Кристина Орбакайте) и других.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение автобуса "Неоплан" с грузовым автомобилем "Даф", в результате которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская.


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