В ДТП погиб известный российский композитор

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил музыкант группы "Мираж" Алексей Горбашов.

По данным СМИ, авария произошла в Солнечногорском районе Подмосковья. Бородин возвращался из аэропорта, где встречал сына и его жену. В результате ДТП композитор погиб на месте. Похоронят композитора на кладбище города Домодедово. Дата и время прощания пока не известны. Сын и невестка автора в результате выжили. Но на данный момент находятся находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Владимир Бородин - автор таких хитов, как "Поздний вечер в Сорренто" (исполняет Алексей Глызин), "Крылья" (Анжелика Агурбаш), "До станции Зима" (Григорий Лепс), "Слезы на ладонях" (Татьяна Буланова), "Ангел-хранитель" (Кристина Орбакайте) и других.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение автобуса "Неоплан" с грузовым автомобилем "Даф", в результате которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская.