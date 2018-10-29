В центре Туниса смертница устроила взрыв, есть раненые - ФОТО

Об этом сообщает государственное радио североафриканской республики на очевидцев.

Как отмечается, сильнейший погром случился на проспекте Хабиб Бургибы. Там смертница устроила взрыв рядом с транспортным средством правоохранителей. Также на месте происшествия находились несколько машин скорой помощи и сил безопасности.

В настоящее время сотрдники полиции уже оцепили место происшествия. Другие детали пока не уточняются, ведется следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Керчь на территории оккупированного Россией Крыма в понедельник, 22 октября, произошел еще один взрыв.

В здании на улице Войкова, которое арендует религиозная организация "Добрая весть" рядом с политехническим колледжем, где на прошлой неделе погиб 21 человек, взорвалась газовая смесь.