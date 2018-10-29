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В столице правоохранители ликвидировали ОПГ, занимавшуюся квартирными кражами

В Киеве полиция задержала четверых иностранцев, которые пытались ограбить квартиру, не зная что внутри хозяин. 

В столице правоохранители ликвидировали ОПГ, занимавшуюся квартирными кражами

По предварительной информации, четверо мужчин кавказской национальности проникнув в квартиру для совершения кражи не заметили владельца жилья, который успел схватиться за нож и прогнать грабителей. Пострадавший вызвал полицию и спустя 40 минут все четверо преступников были арестованы.

Стоит отметить, что воры пытались скрыться на иномарке, однако были подбиты полицейским "Приусом". 

Пострадавшие были задержаны с внедрением силовых методов. Предварительно, это граждане Грузии, документов идентифицирующих их личности у них не оказалось. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области домушник устроил патрульным дерзкую погоню: правоохранители вынуждены были открыть огонь


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