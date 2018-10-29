В России на ребенка напало животное в цирке - ВИДЕО

Об этом сообщают местные СМИ.

После выполнения трюка животное вырвалась из рук дрессировщика и через защитную сетку укусило ребенка. По словам очевидцев, дрессировщик не смог удержать животное.

В результате львица прорвала ограждение и набросилась на девочку в первом ряду. В итоге ребенок получил рваные раны грудной клетки и головы. Его прооперировали и, по словам медиков, на данный момент жизни ребенка уже ничего не угрожает.

Известно, что львицу усыплять не будут - отдадут в зоопарк.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), предполагающей штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до шести лет.Владелец передвижного цирка, 51-летний частный предприниматель задержан правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве открыли банк крови для животных.