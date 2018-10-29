В Италии оползень убил четыре человека

В итальянской Калабрии в воскресенье, 28 октября, во время ремонта канализации сошел оползень.
В результате происшествия погибли четыре человека. Как сообщает ANSA, трагедия произошла накануне вечером в результате смещения грунта во время ремонта канализации, поврежденной из-за плохой погоды.
Медики, прибывшие на место происшествия, смогли только констатировать смерть людей.
При этом, среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.
Сотрудники полиции расследуют обстоятельства трагедии.
Напомним, как сообща УРА-Информ, в польском городе Жешув в воскресенье, 28 октября, в одном из магазинов местного торгово-развлекательного центра обвалился подвесной потолок. В результате происшествия травмы получили семь человек.