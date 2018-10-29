08:32 29.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии оползень убил четыре человека

В итальянской Калабрии в воскресенье, 28 октября, во время ремонта канализации сошел оползень.

В Италии оползень убил четыре человека

В результате происшествия погибли четыре человека. Как сообщает ANSA, трагедия произошла накануне вечером в результате смещения грунта во время ремонта канализации, поврежденной из-за плохой погоды.

Медики, прибывшие на место происшествия, смогли только констатировать смерть людей.

При этом, среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства трагедии.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в польском городе Жешув в воскресенье, 28 октября, в одном из магазинов местного торгово-развлекательного центра обвалился подвесной потолок. В результате происшествия травмы получили семь человек.


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