В Италии оползень убил четыре человека

В результате происшествия погибли четыре человека. Как сообщает ANSA, трагедия произошла накануне вечером в результате смещения грунта во время ремонта канализации, поврежденной из-за плохой погоды.

Медики, прибывшие на место происшествия, смогли только констатировать смерть людей.

При этом, среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства трагедии.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в польском городе Жешув в воскресенье, 28 октября, в одном из магазинов местного торгово-развлекательного центра обвалился подвесной потолок. В результате происшествия травмы получили семь человек.