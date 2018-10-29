09:32 29.10.2018 | Происшествия | Новости
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В авиакатастрофе в Индонезии погибли 20 чиновников - ФОТО

На борту упавшего накануне в Индонезии самолета Lion Air, находились 20 чиновников Министерства финансов страны.

В авиакатастрофе в Индонезии погибли 20 чиновников - ФОТО

Все они погибли. Об этом в понедельник утром, 29 октября, рассказал глава Национального агентства по поиску и спасению. Как информирует телеканал 360, местные власти подтвердили, что на борту самолета находились 189 человек.

Власти Индонезии уже обнаружили обломки самолета Boeing 737 возле побережья острова Ява. По данным представителя Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, опубликованным в его Twitter, видео, снятое спасателями на месте падения самолета, показало маслянистое пятно на водной поверхности, которое вероятно осталось после катастрофы.

Также сообщается, что спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров. Фотографии с места спасательной операции он также опубликовал в Twitter.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.


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