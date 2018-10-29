Украинцев в списке пассажиров индонезийского самолета Lion Air нет - МИД

В этом заверил департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины. Как сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter, на борту авиалайнера находились 189 человек, в том числе два десятка чиновников министерства финансов.

Вместе с тем граждан Украины на борту самолета и членов экипажа не было.

В то же время представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии заверил, что в настоящее время уже обнаружено тело одного из находившихся на борту разбившегося Boeing 737 Max 8. Поиски остальных продолжаются.

По его словам, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили в соответствии с регламентом. У остальных таких же самолетов подобных неполадок не было, поэтому их не планируют снимать с рейсов, - пояснил представитель компании.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября у побережья острова Ява. Самолет исчез с радаров через 13 минут после вылета из Джакарты.

Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на данные индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером и просили вернуться в аэропорт вылета. По разным данным, на борту находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа.