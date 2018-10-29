На шахте им. Капустина продолжаются протесты: есть пострадавший - ФОТО

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Пострадавшего, Саматея Виктора, подняли на поверхность с подозрением на пневмонию. На данный момент в шахте остаются еще 14 горняков.

По словам Волынца, трудовые коллективы всех четырех шахт ПАТ "Лисичанскуголь" прекратили свою работу. Кроме шахтеров к протесту присоединились и другие структурные подразделения объединения.

Известно, что шахтеры Волыни в знак солидарности с горняками "Лисичанскуголь" подготовили заяву на перекрытие железной дороги. Но пассажирские поезда обещали пропускать.

"Мы уже сообщили в Международную организацию труда, IndustriALL, Европейское объединение профсоюзов и Международную конфедерацию профсоюзов о том, что уже 11 суток горняки шахты им. "Г. Капустина " находятся под землей в сверхсложных и опасных условиях в знак протеста против задолженности по заработной плате и коррупции в угольной отрасли", - подчеркнул Волынец.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в шахту к протестующим спустился представител уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.