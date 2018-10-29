18:31 29.10.2018 | Общество | Новости
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На месте падения лайнера в Индонезии обнаружили шесть тел - ФОТО

В Индонезии работники поисково-спасательной миссии заметили на месте авиакатастрофы Boeing 737 авиакомпании Lion Air тела шести погибших. Об этом заявил глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии.

На месте падения лайнера в Индонезии обнаружили шесть тел - ФОТО

По его словам, останки людей уже передали в полицейский госпиталь в Джакарте.

В настоящее время поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается.

О других детялях крушения самолете пока больше ничего не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате крушения самолета Boeing 737 MAX у побережья Индонезии никто не выжил. На борту "Боинга" находились два пилота, шестеро членов экипажа и 181 пассажир. В частности, среди погибших также находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии.


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