На месте падения лайнера в Индонезии обнаружили шесть тел - ФОТО

По его словам, останки людей уже передали в полицейский госпиталь в Джакарте.

В настоящее время поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается.

О других детялях крушения самолете пока больше ничего не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате крушения самолета Boeing 737 MAX у побережья Индонезии никто не выжил. На борту "Боинга" находились два пилота, шестеро членов экипажа и 181 пассажир. В частности, среди погибших также находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии.