05:00 29.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине столкнулись два автомобиля, среди пострадавших - ребенок

В воскресенье, 28 октября, в Львовской области столкнулись две иномарки.

На Львовщине столкнулись два автомобиля, среди пострадавших - ребенок

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. Как сообщает пресс-служба полиции области, вблизи села Ожидов около шести часов вечера на трассе Киев-Чоп по неизвестным пока причинам столкнулись автомобили Opel Vectra и Peugeot 508.

От сильного удара водитель Peugeot, 50-летний житель Закарпатья, и двое его пассажирок получили травмы. При этом среди пострадавших - 12-летняя девушка.

В Opel травмы получили 32-летний водитель, житель Ивано-Франковской области, и его пассажир - 34-летний житель Киева".

Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Китае в городе Чунцин пассажирский автобус упал в реку. Количество пассажиров, которые находились в автобусе устанавливается. В настоящее время спасатели достали из воды тела двух человек.


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