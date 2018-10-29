14:25 29.10.2018 | Происшествия | Новости
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Молодежный марш в Афинах превратился в драку - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 29 октября, во время марша протестующих произошел инцидент.

Молодежный марш в Афинах превратился в драку - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщают международные издание.

Известно, что молодежь Афин вышла на протест против изменения правил поступелния в ВУЗы. Молодежь прошла от места сбора к местному парламенту.

Проблема образовалась в связи с тем, что молодь по дороге бросали камни, файеры и коктейли Молотова в полицию. В ответ полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", возле берегов Западной Греции береговая охрана перехватила судно под украинским флагом.


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