Молодежный марш в Афинах превратился в драку - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 29 октября, во время марша протестующих произошел инцидент.
Об этом сообщают международные издание.
Известно, что молодежь Афин вышла на протест против изменения правил поступелния в ВУЗы. Молодежь прошла от места сбора к местному парламенту.
Проблема образовалась в связи с тем, что молодь по дороге бросали камни, файеры и коктейли Молотова в полицию. В ответ полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", возле берегов Западной Греции береговая охрана перехватила судно под украинским флагом.