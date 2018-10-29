10:32 29.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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МИД проверяет не было ли среди пассажиров потерпевшего крушение в Индонезии самолета украинцев

Консул Украины в настоящее время проверяет, были ли украинцы среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Индонезии.

МИД проверяет не было ли среди пассажиров потерпевшего крушение в Индонезии самолета украинцев

Как сообщил в понедельник, 29 октября, департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины, уже точно известно, что на борту пассажирского самолета авиакомпании Lion Air находилось 189 пассажиров и членов экипажа.

Вместе с тем СМИ отмечали, что незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 мин. после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.

Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей. Сейчас идет поисково-спасательная операция.

Напомним, на борту упавшего накануне в Индонезии самолета Lion Air, находились 20 чиновников Министерства финансов страны. Все они погибли.

Как сообщал УРА-Информ, в ночь на 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета.


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