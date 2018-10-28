Жительница Львова пыталась довезти своих детей до дома в багажнике Mercedes

Сообщается, что 37-летняя львовянка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пыталась добраться до дома и довезти своих 5 нетрезвых товарищей. Из-за того, что в салоне Mercedes не хватило место, женщина решила поместить 3 детей в багажник.

После дачи объяснений и прохождения драгера сотрудники полиции составили на водителя постановление о нарушении правил дорожного движения и протокол за управление в нетрезвом состоянии, а также изъяли водительское удостоверение.

Стоит отметить, что после проверки машина нарушительницы отправилась на штрафплощадку, а сама женщина с детьми отправилась домой на такси.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Львова автомобиль BMW на польских номерах врезался в рейсовый автобус.