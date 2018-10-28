07:00 28.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье пьяный мужчина пытался застрелить своего соседа

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, которые пытался отстреливаться от стражей порядка. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 
 

В Запорожье пьяный мужчина пытался застрелить своего соседа

По предварительной информации, в городе Энергодар запорожкой области неизвестный мужчина повздорил со своим соседом, а затем, когда кончились "словестные аргументы, открыл огонь из пистолета.

Полицейские  обнаружили подозреваемого, который пытался бежать в сторону промышленной зоны расположенной у энергодарского шоссе.

На требования остановиться он угрожал оружием и затем начал стрелять в полицейских. Несмотря на неоднократные требования прекратить правонарушение и предупредительные выстрелы в гору, злоумышленник не реагировал и продолжал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 


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