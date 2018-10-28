В Запорожье пьяный мужчина пытался застрелить своего соседа

По предварительной информации, в городе Энергодар запорожкой области неизвестный мужчина повздорил со своим соседом, а затем, когда кончились "словестные аргументы, открыл огонь из пистолета.

Полицейские обнаружили подозреваемого, который пытался бежать в сторону промышленной зоны расположенной у энергодарского шоссе.

На требования остановиться он угрожал оружием и затем начал стрелять в полицейских. Несмотря на неоднократные требования прекратить правонарушение и предупредительные выстрелы в гору, злоумышленник не реагировал и продолжал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.