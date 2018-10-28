21:59 28.10.2018 | Происшествия | Новости
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В рухнувшем вертолете погиб президент футбольного клуба "Лестер" и его дочь

Владелец английского футбольного клуба "Лестер Сити", тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, когда тот разбился на парковке возле стадиона.

В рухнувшем вертолете погиб президент футбольного клуба

Это был его собственные вертолет. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщили журналисты ВВС, ссылаясь на свои источники, близкий к семье миллиардера.

По данным источника, он видел, как голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель выбежал со стадиона на место аварии. Пока неизвестно, сколько всего человек находилось на борту вертолета.

Вместе с тем в штаб-квартире полиции Лестершира рассказали, что в ночь на воскресенье представитель главного офиса пожарной охраны и спасательной службы Лестершира Эндрю Броди заявил, что он только что ввшел после "стратегических встреч". Он назвал аварию "серьезной и трагической" и попросил журналистов не спекулировать на тему причин катастрофы. Подумайте о семьях, друзьях, игроках "Лестера" и их фанатах, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вертолет, принадлежащий владельцу футбольного клуба "Лестер Сити", миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхи, вечером 27 октября разбился возле стадиона в Лестере.

Вертолет взлетел с площадки через 45 минут после окончания матча, но через несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку возле стадиона.

По предварительной информации, у него отказал рулевой винт.

Тайский бизнесмен Вешай Шривадданапрабха купил "Лестер Сити" в 2010 году. В 2016 году клуб впервые в своей истории выиграл Английский премьер-лигу.


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