В Польше в торговом центре обвалился потолок, семь человек пострадали

В результате происшествия травмы получили семь человек. Как сообщил журналистам пресс-секретарь местной полиции Анна Клее, инцидент произошел незадолго до полудня.

На первом этаже торговой галереи оторвался подвесной потолок площадью 40 на 50 метров. Он упал прямо на посетителей. На данный момент известно о семи пострадавших, - рассказала она, добавив, что жизни пострадавших ничего не угрожает, на время прибытия медиков все они находились в сознании.

Вместе с тем медики приняли решение нескольких пострадавших доставить в больницу для дальнейших обследований.

Посетителей торгового центра из-за аварии эвакуировали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 28 октября, неизвестные сообщили о минировании торгового центра " Украина". Полиции пришлось эвакуировать 600 человек. Вместе с тем бомбу в здании не обнаружиди.