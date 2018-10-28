В Киеве в очередной раз водитель Uber стал участником ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель такси с пассажирами двигался по улице Маршала Гречко в сторону улицы Щербаковского, когда в боковую дверь влетела Subaru Forester, который двигался в сторону станции метро "Дорогожичи".

В результате аварии пострадало два человека, их госпитализировали в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что у шофера Subaru были явные признаки алкогольного опьянения, однако он отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице водитель такси выполняя заказ, не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате аварии погиб пассажир.