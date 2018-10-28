В Киеве "лоб в лоб" столкнулось две иномарки - ФОТО

В Киеве сегодня ночью на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель японского внедорожника совершил маневр на улицу Газопроводную, где сейчас ведутся ремонтные работы, а потому по встречной полосе можно было двигаться только в одностороннем направлении.
В один момент водитель Chevrolet ехал по этой же полосе навстречу, произошло столкновение. Автомобили Ssang Yong и Chevrolet в буквальном смысле слова столкнулись "лоб в лоб".
В результате аварии, водитель Chevrolet получил травмы головы и был госпитализирован.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на бульваре Шевченко Skoda на огромной скорости влетела в Hyundai.