12:57 28.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве "лоб в лоб" столкнулось две иномарки - ФОТО

В Киеве сегодня ночью на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной произошло ДТП. 

В Киеве

По предварительной информации, водитель японского внедорожника совершил маневр на улицу Газопроводную, где сейчас ведутся ремонтные работы, а потому по встречной полосе можно было двигаться только в одностороннем направлении.

В один момент водитель Chevrolet ехал по этой же полосе навстречу, произошло столкновение. Автомобили Ssang Yong и Chevrolet в буквальном смысле слова столкнулись "лоб в лоб".

В результате аварии, водитель Chevrolet получил травмы головы и был госпитализирован.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на бульваре Шевченко Skoda на огромной скорости влетела в  Hyundai.


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