В Киеве иномарка сбила 16-летнюю девочку - ФОТО

По предварительной информации, девочка переходила дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора для пешеходов, но в один момент из-за крутого поворота вылетела иномарка. Шансов увернуться от автомобиля у подростка не было.

Однако, прибывшие на место происшествия патрульные, осмотрев наружные камеры наблюдения, подтвердили, что девочка перебегала дорогу на красный свет, а водитель "немца" просто не увидел ребенка, так как она попала в "слепую зону" между пикапом и его машиной.

"Я ехал на зеленый, передо мной был пикап, который резко остановился, когда перед ним выбежала девочка", - позже заявил виновник ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве пьяная женщина на полном ходу протаранила Toyota Corolla.