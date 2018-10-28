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В Киеве иномарка сбила 16-летнюю девочку - ФОТО

В субботу, 27 октября на проспекта Правды на пешеходном переходи автомобиль Volkswagen сбил девочку. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве иномарка сбила 16-летнюю девочку - ФОТО

По предварительной информации, девочка переходила дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора для пешеходов, но в один момент из-за крутого поворота вылетела иномарка. Шансов увернуться от автомобиля у подростка не было. 

Однако, прибывшие на место происшествия патрульные, осмотрев наружные камеры наблюдения, подтвердили, что девочка перебегала дорогу на красный свет, а водитель "немца" просто не увидел ребенка, так как она попала в "слепую зону" между пикапом и его машиной.

"Я ехал на зеленый, передо мной был пикап, который резко остановился, когда перед ним выбежала девочка", - позже заявил виновник ДТП. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве пьяная женщина на полном ходу протаранила Toyota Corolla


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