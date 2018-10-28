14:32 28.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области грибник чуть было на подорвался на гранате

Вчера вечером в лесу во время сбора грибов человек наткнулся на гранату. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

В Донецкой области грибник чуть было на подорвался на гранате

Инцидент произошел в Лиманском районе Донецкой области. На место происшествия прибыли спасатели 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области для изъятия взрывоопасного предмета.

Специалисты саперного отряда выяснили, что существует вероятность взрыва боеприпаса, поэтому было принято решение немедленно направить к месту пиротехнический расчет. Сотрудники пиротехнического отряда изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет установленным способом.

В ходе операции принимали участие 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаеве полиция задержала мужчину, который через социальные сети продавал взрывчатку, гранаты и оружие.


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