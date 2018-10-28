В Днепропетровской области на трассе сгорела "маршрутка" - ФОТО

На момент инцидента в автобусе находилось десять человек. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, поскольку люди успели покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло возле села Вербовое Новогнедовского сельсовета Синельниковского района Днепропетровской области. Около часу дня спасатели подучили сообщение и уже на месте установили, что огнем уничтожен автобус на площади 20 квадратных метров.

Всего к тушению были привлечены пять человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.

В то же время, как видно по фотографиям с места события, автобус выгорел полностью, включая весь салон и моторный отсек. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на проспекте Гагарина на полном ходу загорелас Honda Accord. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord двигался по проспекту Гагарина. Мужчина планировал свернуть на переулок Карельский, но из-за мокрой дороги не справился с управлением и вылетел на обочину. Автомобиль протаранил дерево, которые зацепило двигательный механизм, что и стало причиной возгорания.