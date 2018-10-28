12:15 28.10.2018 | Происшествия | Новости
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Тайский миллиардер Вишая Шривадданапрабх разбился на вертолете собственного футбольного клуба: мужчина находится в тяжелом состоянии

В Британии потерпел крушение вертолет, на борту которого находился владелец британского футбольного клуба “Лестер Сити”, тайский миллиардер Вишая Шривадданапрабх. Об этом передает ВВС. 

Тайский миллиардер Вишая Шривадданапрабх разбился на вертолете собственного футбольного клуба: мужчина находится в тяжелом состоянии

Сообщается, что у домашнего стадиона британского футбольного клуба ​"Лестер Сити" загорелся, а затем стал падать частный вертолет. На данный момент неизвестно, сколько точно было пассажиров на борту, ровно, как и то, был ли еще кто-то из высокопоставленных руководителей клуба в салоне. 

Возможной причиной падения вертолета стал отказ хвостового винта. Пилот, выживший после падения летательного аппарата, уже дал первые показания: после 8-минутного полета одна из лопастей вертолета загорелась и транспорт стал неуправляемым, после чего произошло падение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в России разбился вертолет, погибли три человека. 


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