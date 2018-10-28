Тайский миллиардер Вишая Шривадданапрабх разбился на вертолете собственного футбольного клуба: мужчина находится в тяжелом состоянии

Сообщается, что у домашнего стадиона британского футбольного клуба ​"Лестер Сити" загорелся, а затем стал падать частный вертолет. На данный момент неизвестно, сколько точно было пассажиров на борту, ровно, как и то, был ли еще кто-то из высокопоставленных руководителей клуба в салоне.

Возможной причиной падения вертолета стал отказ хвостового винта. Пилот, выживший после падения летательного аппарата, уже дал первые показания: после 8-минутного полета одна из лопастей вертолета загорелась и транспорт стал неуправляемым, после чего произошло падение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в России разбился вертолет, погибли три человека.