На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают провоцировать украинских военных вдоль линии разграничения

Враг активизировался в ночное время суток. Из огнестрелов и минометов противник обстреливал населенные пункты Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

У Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь представители пророссийских бандформирований вели огонь из БМА и огнесрелов.

Неспокойно было и на Луганском векторе боевых действий. Здесь, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик. В результате обстрелов пострадало двое боевиков, потерь в рядах ВСУ нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Срединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер считает, что необходимо ввести "нейтрального арбитра" для скорейшего разрешения конфликта на Востоке Украины, путем назначение спецпредставителя от международного сообщества.