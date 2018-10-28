09:42 28.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают провоцировать украинских военных вдоль линии разграничения

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские бандформирования 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают провоцировать украинских военных вдоль линии разграничения

Враг активизировался в ночное время суток. Из огнестрелов и минометов противник обстреливал населенные пункты Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

У Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь представители пророссийских бандформирований вели огонь из БМА и огнесрелов. 

Неспокойно было и на Луганском векторе боевых действий. Здесь,  кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик. В результате обстрелов пострадало двое боевиков, потерь в рядах ВСУ нет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента  Срединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер считает, что необходимо ввести "нейтрального арбитра" для скорейшего разрешения конфликта на Востоке Украины, путем назначение спецпредставителя от международного сообщества.  


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