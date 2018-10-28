На Одещине мужчина задохнулся в подвале собственной дачи

Инцидент произошел в Лиманском районе в дачном массиве "Кулиндоровский". На место возгорания прибыли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар локализован в 01:06 и ликвидирован в 02:10. Причина пожара устанавливаются. Во время тушения пожара обнаружено обгоревшее тело неизвестного лица. Позже было установлено, что пострадавшим был владелец дома, однако при каких обстоятельствах в доме возник огонь покамест неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве дотла выгорела станция автомобильного техобслуживания.