18:11 28.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одещине мужчина задохнулся в подвале собственной дачи

В Одесской области в собственном доме заживо сгорел пенсионер. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

На Одещине мужчина задохнулся в подвале собственной дачи

Инцидент произошел в Лиманском районе в дачном массиве "Кулиндоровский". На место возгорания прибыли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар локализован в 01:06 и ликвидирован в 02:10. Причина пожара устанавливаются. Во время тушения пожара обнаружено обгоревшее тело неизвестного лица. Позже было установлено, что пострадавшим был владелец дома, однако при каких обстоятельствах в доме возник огонь покамест неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве дотла выгорела станция автомобильного техобслуживания. 


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