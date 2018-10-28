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На Крещатике пьяный дебошир пытался "искусать" правоохранителей и прохожих

В центре Киева неадекватный мужчина устроил потасовку с группой молодчиков. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На Крещатике пьяный дебошир пытался

По предварительной информации, неадекватный мужчина после "попойки" в одном из столичных кабаков устроил драку с друзьями, которые вместе с ним распивали спиртные напитки. Те, в свою очередь, кинулись в драку, надавав мужчину тумаков. 

Усмирять буйного мужчину к месту драки приехали несколько экипажей патрульной полиции, успокоить дебошира также помогали и прохожие. Во время задержания мужчина прокусил одному из своих знакомых палец, а также угрожал "покусать" и полицейских, прибывших "паковать" неадекватного пьяницу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области водитель со стрельбой пытался скрыться от правоохранителей с крупной партией наркотиков. 


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