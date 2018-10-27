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В центре Киева на полном ходу загорелась иномарка - ФОТО

В Киеве на проспекте Гагарина на полном ходу загорелась Honda Accord. 

В центре Киева на полном ходу загорелась иномарка - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord двигался по проспекту Гагарина. Водитель планировал свернуть на переулок Карельский, но из-за мокрой дороги не справился с управлением и вылетел на обочину. Автомобиль протаранил дерево, которые зацепило двигательный механизм, что и стало причиной возгорания.

Стоит также отметить, что попав в ДТП, автомобиль перевернулся несколько раз, после чего врезался в другое дерево, и продолжил гореть. . Все, кто был в салоне, быстро покинули горящее авто. В результате аварии пострадал один пассажир, все остальные отделались легкими травмами. Потерпевшего забрала скорая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве водитель Uklon возил пассажиров без тормозов.


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