В центре Днепра загорелся кафетерий

На место происшествия прибыли сотрудники 18 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что пожар возник в отдельно стоящем металлическом павильоне, внутри которого находятся ломбард и кафетерий, а именно в помещении кафетерия. Огонь был ликвидирован в течении 15 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре в складских помещениях произошел масштабный пожар.