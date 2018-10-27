06:00 27.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Днепра загорелся кафетерий

В Днепре в помещении ломбарда по проспекту Петра Калнышевского загорелось кафе. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украина. 

В центре Днепра загорелся кафетерий

На место происшествия прибыли сотрудники 18 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что пожар возник в отдельно стоящем металлическом павильоне, внутри которого находятся ломбард и кафетерий, а именно в помещении кафетерия. Огонь был ликвидирован в течении 15 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре в складских помещениях произошел масштабный пожар


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