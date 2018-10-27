В Киеве пьяная женщина на полном ходу протаранила Toyota Corolla - ФОТО

По предварительной информации, водитель с пассажиром на внедорожнике Hyundai Terracan на большой скорости ехали по трассе Киев-Одесса. В одни момент шофер потеряла управление автомобилем и врезалась в стоящую на светофоре Toyota Corolla. От удара внедорожник занесло, он врезался в отбойник. В итоге, иномарку отбросило на маршрутное такси.

В результате аварии никто из водителей и пассажиров маршрутки не пострадал.

По слова очевидцев инцидента, водитель внедорожника Hyundai сняла номера с машины и скрылась с места происшествия. Правоохранители быстро выяснили владельца автомобиля и задержали ее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде водитель на огромной скорости снёс три столба электроопоры.