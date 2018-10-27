16:42 27.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяная женщина на полном ходу протаранила Toyota Corolla - ФОТО

В Киеве около м. Теремки женщина на Hyundai протаранила иномарку, а затем пыталась убежать. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве пьяная женщина на полном ходу протаранила Toyota Corolla - ФОТО

По предварительной информации, водитель с пассажиром на внедорожнике Hyundai Terracan на большой скорости ехали по трассе Киев-Одесса. В одни момент шофер потеряла управление автомобилем и врезалась в стоящую на светофоре Toyota Corolla. От удара внедорожник занесло, он врезался в отбойник. В итоге, иномарку отбросило на маршрутное такси. 

В результате аварии никто из водителей и пассажиров маршрутки не пострадал. 

По слова очевидцев инцидента, водитель внедорожника Hyundai сняла номера с машины и скрылась с места происшествия. Правоохранители быстро выяснили владельца автомобиля и задержали ее. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде  водитель на огромной скорости снёс три столба электроопоры.


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