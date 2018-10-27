В Днепре правоохранители задержали минера-шутника

Сообщается, что сегодня ночью в одно из городских отделений полиции поступило анонимное сообщение с мобильного телефона о том, что заминирован Амурский мост через реку Днепр.

Движение транспорта по мосту было приостановлено на несколько часов. На место происшествия немедленно прибыли бригада саперов и кинологи. После обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Сейчас прокуратура уже открыла уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ",недавно СБУ задержала двух " телефонных террористов".