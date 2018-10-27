04:00 27.10.2018 | Происшествия | Новости
100206562:roman

В Бразилии полиция задержала грабителей, которые пытались уйти на вертолете с заложниками

В бразильском городе Манаус четверо мужчин решили ограбить лотерейный магазин. Об этом передает Spectr.

В Бразилии полиция задержала грабителей, которые пытались уйти на вертолете с заложниками

Преступники были взяты в плотное оцепление, на место происшествия прибыли правоохранители и спецслужбы. Тогда грабители взяли в заложники 25 человек в лотерейном магазине, чтобы, используя их как "живой щит" покинуть заведение. Преступники запросили подать им вертолет, на котором они намеревались скрыться в соседнюю Колумбию.

Под таким прикрытием им удалось пройти по городу два километра. Однако позже полицейские устроили засаду, в ходе которой заложникам удалось сбежать. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов


Поделиться
Читайте также:
 
В США завершился конкурс на лучшую фотографию Млечного Пути - ФОТО Швейцарскую Женеву наводнили отары овец "Это не имеет ничего общего с настоящей большой войной" Китайская няня пыталась ножом зарезать 14 своих воспитанников
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив