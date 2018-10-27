В Бразилии полиция задержала грабителей, которые пытались уйти на вертолете с заложниками

Преступники были взяты в плотное оцепление, на место происшествия прибыли правоохранители и спецслужбы. Тогда грабители взяли в заложники 25 человек в лотерейном магазине, чтобы, используя их как "живой щит" покинуть заведение. Преступники запросили подать им вертолет, на котором они намеревались скрыться в соседнюю Колумбию.

Под таким прикрытием им удалось пройти по городу два километра. Однако позже полицейские устроили засаду, в ходе которой заложникам удалось сбежать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов.