23:00 27.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Нетрезвые мажоры устроили стрельбу в одном из баров вблизи м. Васильковская - ФОТО

В Киеве на Большой Васильковской пассажиры Maybach устроила стрельбу возле одного из столичных баров. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Нетрезвые мажоры устроили стрельбу в одном из баров вблизи м. Васильковская - ФОТО

По предварительной информации, мужчина с девушкой на автомобиле Maybach заехали на пешеходную зону, не реагирую на замечание прохожих, они дальше продолжили движение по тротуару. Когда один из пострадавших начал блокировать передвижение автомобиля, завязалась драка.

Во время потасовки водитель Maybach достал, предположительно, травматический пистолет и выстрелил оппоненту в ногу, а затем вместе со своей спутницей скрылся в места происшествия. 

В результате попадания резиновой пули, у парня открылось сильное кровотечение, мужчина был срочно госпитализирован. Правоохранители объявили в розыск стрелка на элитном авто.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве во внутреннем дворе на перекрестке ул. Антоновича и ул. Саксаганского мужчина решил открыть стрельбу по прохожим. 


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