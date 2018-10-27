На Львовщине загорелась частная кондитерская пекарня

Во Львовской области в здании мини-пекарни в с. Жовтанцы Каменка-Бугского района произошел пожар. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.
По предварительной информации, огонь возник в одном их хозяйственных помещений пекарни и распространился кровлей здания. Сложность ликвидации пожара заключалась в плотной задымленности, и быстром распространении огня утеплителем.
Спасателям при помощи спецтехники пришлось тушить горение в аппаратах защиты органов дыхания в составе звена газодымозащитной службы. От огня спасателям удалось избавиться в течении 20 минут.
В ходе тушения пожара принимало участие 14 спасателей и 5 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших на пожаре нет.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре в помещении ломбарда по проспекту Петра Калнышевского загорелось кафе.