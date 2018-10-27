09:51 27.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 8 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.   

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток. Из минометов и пулеметов досталось украинским ратникам около населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

и Водяного. На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями огнестрелы и гранатометы. Несколько раз в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки

В результате обстрелов пострадали два бойца ЗСУ, обы были госпитализированы. Противник понес потери в виде 1 единицы живой силы, еще 7 были ранены. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства Российской Федерации вывести войска из оккупированной части украинского Донбасса.  Соответствующие заявление глава государства сделал в ходе выступления на Форуме регионов в Беларуси. 


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