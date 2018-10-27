Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток. Из минометов и пулеметов досталось украинским ратникам около населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

и Водяного. На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями огнестрелы и гранатометы. Несколько раз в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки

В результате обстрелов пострадали два бойца ЗСУ, обы были госпитализированы. Противник понес потери в виде 1 единицы живой силы, еще 7 были ранены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства Российской Федерации вывести войска из оккупированной части украинского Донбасса. Соответствующие заявление глава государства сделал в ходе выступления на Форуме регионов в Беларуси.