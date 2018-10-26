Во Львовской области водитель пытался скрыться от правоохранителей с крупной партией наркотиков - ФОТО

Сообщается, что на трасс Львов-Ужгород патрульные остановили автомобиль, которым управлял 30-летний местный житель. Однако, рулевой не отреагировал на команду полицейских и начал погоню. Перед этим он выбросил из машины сверток, в котором полицейские обнаружили 72 блистера таблеток Subutex. Нарушитель был задержан в течении 10 минут.

Всего в злоумышленника изъято 539 наркосодержащих таблеток - они направлены на экспертное исследование. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 200 тыс гривен.

Прокуратура области уже возбудила уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье полиция уничтожила плантацию наркотиков и изъяли боеприпасы.