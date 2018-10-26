Во Львове легковушка столкнулась в пассажирским автобусом - ФОТО

В результате аварии, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Как сообщает Zaxid.net, цитируя слова водителя автобуса №3а, легковушка на большой скорости выехал на встречную полосу.

При этом врезавшись в автобус, иномарка зацепила дерево на обочине. После лобового столкновения водитель и пассажир BMW сбежали в неизвестном направлении.

На момент аварии в салоне находилось 50 пассажиров . Никто из них не пострадал. пострадал.

Сейчас полиция разыскивает виновника ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 24 октября, возле города Хмельницкий грузовик столкнулся с легковым авто. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла около восьми часов утра на автодороге М-12 сообщением Хмельницкий-Винница близ села Давыдковцы.