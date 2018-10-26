11:36 26.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Росии обрушился мост - ВИДЕО

В пятницу, 26 октября, в Приморском крае Российской Федерации обрушился автомобильный путепровод.

В Росии обрушился мост - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Приморского края.

Согласно данным, автомобильный мост рухнул в Михайловском районе Приморья, около села Осиновка. В это время  по нему проезжал грузовой автомобиля. На место выдвинулись силы МЧС и полиции. В результате инцидента организован объезд. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в России в результате сильного ливня в ряде населенных пунктов Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. В частности, город Туапсе почти полностью покрылся водой. В результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, произошло частичное затопление территории Туапсинского район. 


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