14:56 26.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В районе Ични спасатели собрали более 16 тысяч боеприпасов

В пятницу, 26 октября, спасатели изъяли более 16 тысяч взрывоопасных предметов в районе военного арсенала под Ичней в Черниговской области.

В районе Ични спасатели собрали более 16 тысяч боеприпасов

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, на сегодня спасатели проверили от боеприпасов 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Кроме того, МЧСники очистили 43 из 80 участков разминирования, изъяли более 16,1 тысячи взрывоопасных предметов.

По состоянию на сегодняшний день, в районе Ични восстановлено 150 зданий. В настоящее время специалисты продолжают разминировать загрязненную территорию и восстанавливают поврежденные дома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители Ичнянского района Черниговской области могут возвращаться в свои дома после эвакуации. 

По данным администрации в районе восстановлено более 140 домов, начались ремонтные работы и в военном городке, где сейчас вставляют стекла в окна.


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