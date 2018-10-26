21:52 26.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100206553:roman

В Киеве водитель Uklon возил пассажиров без тормозов - ФОТО

Сегодня ночью в Киеве на Бессарабской площади такси Uklon без тормозов въехало в клумбу. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве водитель Uklon возил пассажиров без тормозов - ФОТО

По предварительной информации, водитель Chevrolet Aveo не смог остановить автомобиль, так как не сработал тормозной механизм. Однако, прибывшие на место правоохранители, при детальном рассмотрении автомобиля выяснили, что у машины отсутствуют тормоза "как таковые". 

Водила также сообщил полицейским, что он двигался по бульвару Шевченко и на перекрестке у машины "не с того, ни с сего" отказали тормоза.

В результате аварии пострадал один человек. Стоит также отметить, что пострадавшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, лежала на заднем сиденье Chevrolet. От дальнейшей госпитализации девушка напрочь отказалась. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове легковушка столкнулась в пассажирским автобусом. 


Поделиться
Читайте также:
 
Германия прекратит поставку свинины в Саудовскую Аравию Во Львовской области появился новый исполнительный глава СБУ Было бы лучше, если бы России вообще не было в Украине, - Болтон СБУ отчиталась о борьбе с ОПГ в Донецкой области
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив